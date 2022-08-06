Илон Маск подал встречный иск против Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Илон Маск подал встречный иск в суд Делавэра, в котором обвиняет Twitter в мошеннических действиях. По словам миллиардера, платформа искажала данные о количестве пользователей, передает

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Маск заявил, что в Twitter предоставили неточные данные о количестве пользователей в тот момент, когда шло обсуждение о приобретении платформы за 44 млрд долларов. В своем встречном иске, содержание которого было обнародовано в четверг, Илон Маск заявил, что он решил расторгнуть соглашение после того как узнал, что платформа предоставляет не точные данные о среднесуточном количестве пользователей.

"В Twitter заявляли, что соцсетью ежедневно пользуются 238 млн человек. Рекламодатели думали, что их реклама будет показана такой большой аудитории. Но реальное количество пользователей меньше, как минимум, на 65 млн", — говорится в судебном заявлении.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что утверждения Маска "фактически неточны, юридически недостаточны и коммерчески неуместны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1981914-ilon-mask-podal-vstrechnyy-isk-protiv-twitter/