Основатель Ethereum Бутерин пожертвовал Украине пять миллионов долларов в виде криптовалюты

Ethereum. Иллюстративное фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Один из основателей криптовалюты Ethereum и самый молодой "криптомиллиардер" Виталик Бутерин пожертвовал Украине почти пять миллионов долларов в виде криптовалюты.

В благотворительный фонд Unchain в Украине и Криптофонд Украины Бутерин перевел 1500 ETH, то есть по 750 ETH каждому.

"Мы невероятно благодарны Виталику Бутерину за поддержку и пожертвование в размере 750ETH! Помимо фонда Unchain, Виталик также пожертвовал такую же сумму в Криптофонд Украины. 1500ETH = примерно пять миллионов долларов, которые помогут нуждающимся в Украине!" - написал фонд Unchain в Украине в своем Twitter.

Ранее Бутерин осудил военные действия в Украине, заявив, что это навредит России, Украине и всему миру.

В конце марта стало известно, что Бутерин поддержит Замбию в ее стремлении стать африканским технологическим центром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1964125-osnovatel-ethereum-buterin-pozhertvoval-ukraine-pyat-millionov-dollarov-v-vide-kriptovalyuty/