Виталик Бутерин поддержит Замбию в развитии технологической сферы

Виталик Бутерин: Chet Strange/Bloomberg

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин поддержит Замбию в ее стремлении стать африканским технологическим центром. В стране хотят создать деловую среду, которая могла бы привлечь больше иностранных технологических фирм и инвестиций в местные стартапы, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сейчас предприниматели из Замбии и заинтересованные лица из-за рубежа, в число которых входит основатель Ethereum Виталик Бутерин, готовятся к конференции в столице страны, Лусаке, во время которой будет разработан план по развитию в Замбии технологического центра. В 2019 году Бутерин впервые побывал в Замбии в качестве гостя. По его словам, он был впечатлен готовностью правительства вкладываться в большие проекты и развивать их. В начале 2021 года, во время виртуальной встречи с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой, пионер криптоиндустрии заявил, что окажет стране поддержку в развитии технологической отрасли.

Эти переговоры являются еще одним свидетельством новой тенденции — Африка в ближайшие годы может стать главным регионом развития технологических стартапов. В особенности тех, которые касаются финансовых технологий и электронной коммерции. Предприятия, предоставляющие финансовые услуги миллионам людей на континенте, не имеющем доступ к банковским услугам, привлекают внимание иностранных инвесторов. В 2021 году африканские фирмы привлекли рекордные 5 млрд долларов инвестиций.

Для Хичилемы привлечение технологических фирм может стать средством выполнения одного из его ключевых предвыборных обещаний — увеличения занятости. Согласно данным Международной организации труда, один из четырех замбийцев в возрасте до 24 лет не имеет дохода. С 2013 года это соотношение ухудшается. Обещание Хакаинде Хичилемы решить эту проблему сыграло важную роль в его победе на последних президентских выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1962373-vitalik-buterin-podderzhit-zambiyu-v-razvitii-tehnologicheskoy-sfery/