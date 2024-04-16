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Келин из Таиланда рассказала о жизни в казахской семье

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Интернациональная семейная пара
Ихва и Мирас. Фото: lada.kz

Свадьбу жителя Мангистау Мираса и уроженки Таиланда Ихвы активно обсуждают в социальных сетях. К выбору парня местные жители и его близкие отнеслись с одобрением, передает Lada.kz.

Как сообщил Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, торжество прошло с соблюдением казахских национальных традиций и обрядов - на невесту надели сережки.

По словам родителей жениха, они и подумать не могли о том, что невестка у них будет другой национальности, поэтому не были готовы к выбору сына. Но Ихва сумела найти подход к будущим свекру и свекрови, растопив их сердца своим чутким отношением.

Родители Мираса отметили, что новоиспеченная невестка очень радушная и гостеприимная хозяйка.

Родственница жениха Анар Сисенова рассказала, что Мирас и Ихва познакомились в Интернете и вместе посещали курсы английского языка.

"Через некоторое время Мирас решил, что женится в октябре. Об этом сказал нам. Конечно, все мы были ошеломлены, но потом дали согласие. По казахским традициям и обычаям мы забрали девушку. Поскольку в Таиланде нет традиции следовать за девушкой, сваты остались в своей стране", - сообщила родственница казахстанца.

Молодая келин из Таиланда
Ихва. Фото: lada.kz

Молодая келин рассказала, чем отличается Казахстан от ее родной страны.

"Между Казахстаном и Таиландом очень много различий: люди, погода, национальная одежда и обычаи разные", - пояснила Ихва.

Также девушка отметила, что сильно отличаются гастрономические традиции двух стран.

"Есть большая разница в национальной кухне. В Таиланде подавляющее большинство жителей едят рис и острую пищу, а здесь все по-другому. Меня очень удивила казахская национальная кухня", - поделилась Ихва.

Девушка добавила, что ее семья относится к Мирасу также тепло, как и его родители к ней.

Недавно появилась информация Бюро нацстатистики за 2023 год, согласно которой почти каждая пятая новая семья, создаваемая в Казахстане, является межнациональной. Также по итогам прошлого года жители Астаны превзошли остальные регионы страны по числу заключенных браков на 1000 человек населения, а вот меньше всего женились и выходили замуж в Туркестанской области.

Отметим, что в 2023 году жители Казахстана заключили 120,9 тыс. браков - это новый антирекорд. Аналитики отмечали, что такой показатель находится на минимуме за последние 19 лет.

Ранее казахстанки из северных регионов страны рассказали о своих интернациональных браках. Две девушки поделились тем, как смогли в своих семьях объединить обычаи разных конфессий, а также поведали о том, как в таких ситуациях складываются отношения свекрови и невестки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2085758-kelin-iz-tailanda-rasskazala-o-zhizni-v-kazahskoy-seme/

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