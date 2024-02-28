"Он меня украл, после свадьбы все изменилось": казахстанки рассказали о насилии в семье

Женщины, ставшие жертвами бытового насилия, рассказали о своей семейной жизни. Сейчас все они с детьми проживают в кризисном центре в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в кризисном центре женщинам оказывают полную юридическую, социальную и психологическую помощь. В прошлом году в таких учреждениях на территории Акмолинской области были размещены 87 женщин и 155 детей.

Казахстанки поделились своими историями. Имена всех героинь были изменены.

22-летняя Ольга вышла замуж пять лет назад. В молодой семье родились двое сыновей, но из-за финансовых проблем между супругами возникали ссоры, а виноватой всегда оставалась женщина.

"У нас не было ни еды дома, ни вещей, ни у детей, ни у меня. А мужа я с детских одевала", - рассказала женщина.

В начале февраля этого года агрессор, не подумав ни о жене, ни о малыше, который скоро должен появиться на свет, избил ее, находящуюся в положении, и старшего сына. К счастью, женщине удалось выбежать из дома и обратиться к соседу, который и вызвал полицейских.

"Начал бить еще сильнее, потом за волосы, потом попало старшему ребенку. Я в чем была, так и выбежала на улицу до соседа, постучалась, он открыл окошко, вызвал полицию.

Я нахожусь в положении, у меня было на тот момент 22 недели беременности. У меня из носа пошла кровь, губу разбил. Седалищный нерв повредил - не могла ни встать, ни сесть, скорая помогала.

Старший ребенок начал жаловаться, что у него болит спинка. Работники скорой начали смотреть, а там припухлость", - рассказала женщина.

Она добавила, что в детской больнице ребенку поставили диагноз "ушиб тканей". Женщину вскоре поместили в центр, где она находится по сегодняшний день.

Другая пострадавшая Нургуль на протяжении 16 лет семейной жизни сталкивалась с бытовым насилием, но терпела ради троих детей.

"До свадьбы нормально было. Потом он украл - я и осталась. А как свадьба прошла, так и резко все поменялось. Мама его поменялась в характере и отношении, он сам тоже поменялся", - вспоминает женщина.

"Он не работает - работы нет. Он ничего не старался делать. Дома сидел. Пьянствовал, курил", - рассказала о семейной жизни Нургуль

Женщина, выросшая без отца, нуждалась в отцовской любви и не хотела такой жизни для своих детей.

"Я устала, иду с работы домой - и не хочу домой идти, потому что в мыслях только, в каком он сейчас состоянии, что сейчас будет", - поделилась казахстанка.

Однако именно дети стали свидетелями момента, когда супруг, взяв в руки два ножа, напал на мать.

"Я думаю, что он разорался на детей, выскочила из комнаты. Смотрю, он руки спрятал за спину. Говорю: "Что ты там прячешь?" Смотрю - там два ножа у него. Один нож длинный, для резки мяса, а второй - как топор. Он взял эти два ножа и идет ко мне", - вспоминала женщина.

Нургуль начала кричать, чтобы ее услышали. Только приход соседки остановил мужчину.

Алкогольная зависимость супруга для Светланы, прожившей в браке с мужем 14 лет, стала точкой невозврата. В состоянии опьянения супруг мог запросто ударить или обозвать женщину, а на утро просил прощения. Устав от постоянного напряжения и понимая, что терпеть такое отношение нельзя, женщина обратилась за помощью к полицейским.

"На фоне пьянок скандалы начались. Раньше мог пихнуть, толкнуть, в последние месяцы мог ударить по лицу, швырнуть", - рассказала женщина.

Сотрудники подразделения по защите женщин от насилия УП Кокшетау помести Светлану и ее детей в кризисный центр. Сегодня супруги примирились, а главным условием стал полный отказ от алкоголя, которого мужчина придерживается. Возобновились отношения между отцом и детьми, а сама Светлана надеется, что семейная жизнь все-таки наладится.

Ранее сообщалось, как в стране изменят законы для защиты женщин.

В начале года президент сообщил, какая работа проводится в Казахстане по противодействию семейно-бытовому насилию. Касым-Жомарт Токаев выступил в поддержку ужесточения в стране наказания за подобные правонарушения.

Также отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

А с 19 мая 2023 года в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (ст.106, 107 УК).