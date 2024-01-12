"Жена забирала все деньги и выгоняла из дома": глава семьи оказался на вокзале в Уральске

Кризисный центр Уральска уже более 10 лет оказывает помощь жертвам бытового насилия. С 2019 года туда обращаются и мужчины. Об одном из таких случаев рассказала руководитель организации, передает "Мой город".

Кризисный центр Уральска с 2013 года предоставляет помощь жертвам бытового насилия. Они могут проживать в центре до шести месяцев. Социальный консультант помогает трудоустроиться, определить детей в школу и садик, снять квартиру.

Также в центре есть психолог, врач и юрист. Всего здесь работают 22 человека. А с 2019 года в центре оказывают помощь и мужчинам.

Как рассказала исполняющая обязанности директора центра Мария Даулетьярова, в прошлом году жертвой бытового насилия, но не физического, а экономического, стал глава семьи. У него есть взрослый сын, дочь замужем.

"Жена неадекватно ведет себя. Он сам работает, а жена все деньги у него выманит, как он получит зарплату, и выгонит из дома с вещами. Раз он пожил у сестры, второй раз у друга. Но это, к сожалению, не может продолжаться бесконечно, и он ушел на вокзал. Оттуда его и привели к нам. Он у нас пожил пару месяцев. За это время скопил зарплату и снял комнату в общежитии", - сообщила Мария Даулетьярова.

Здание кризисного центра. Фото: mgorod.kz

Недавно центр покинула 35-летняя женщина с четырьмя детьми: им сняли квартиру ближе к школе, где учатся дети. Семья жила в достатке. Женщина следила за детьми, чистоплотная, аккуратная и заботливая мама, муж хорошо зарабатывает.

Но, по словам руководителя кризисного центра, супруг, приходя домой с работы, устраивал истерики, скандалы по каждому поводу, избивал жену на почве ревности. По рассказам женщины, в последнее время ей стало страшно жить с супругом под одной крышей.

"Кроме того, бывают и случаи, когда две родные сестры живут вместе, но при этом одна другой не дает покоя: постоянно бьет, врывается в комнату, приходит пьяная, выгоняет из дома. Либо это взрослые люди, которых третируют их же собственные дети", - рассказала Мария Даулетьярова.

В 2023 году в кризисном центре проживали 100 человек, из них 35 женщин и 65 детей.

В начале года президент Касым-Жомарт Токаев в своем интервью рассказал, какая работа проводится в стране по противодействию семейно-бытовому насилию. Уже принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение подобных преступлений.

В декабре 2023 года стало известно, что в Казахстане ужесточат уголовное законодательство в сфере семейно-бытового насилия в соответствии с планом действий в области прав человека и верховенства закона.

Вопрос о борьбе с семейно-бытовым насилием остро стоит в стране. Так, 38 женщин погибли от рук домашних тиранов за 11 месяцев 2023 года. За это же время в полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам конфликтов.