      Провели подряд дней с нами

      СМИ: Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером и осталась со Стефано Вуковым

      Опубликовано:

      Рыбакина с тренером Вуковым
      Елена Рыбакина и Стефано Вуков. Фото: Robert Prange/Getty Images

      Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с итальянским тренером Давиде Сангвинетти после поражения на US Open, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

      Спортивное издание приводит данные итальянского СМИ Spazio Tennis, источники которого сообщили, что Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с Давиде Сангивентти. Теперь ее тренером является только Стефано Вуков.

      По данным источника, решение было принято Рыбакиной после окончания Открытого чемпионата США, где она проиграла на стадии 1/8 финала. Сама теннисистка пока официально данную информацию не подтверждала.

      Контекст

      Напомним, в прошлом Стефано Вуков был официально отстранен Женской теннисной ассоциацией (WTA) в феврале. Вуков получил дисквалификацию на год за непрофессиональную работу с первой ракеткой Казахстана. Сообщалось, что он "доводил Рыбакину до слез, подверг ее психологическому насилию и давил на нее сверх ее физических возможностей".

      За несколько дней до этого вердикта спортсменка объявила о начале работы с итальянцем Давиде Сангвинетти, которого связывают близкие отношения с Вуковым. Сам хорват, несмотря на отстранение, появлялся в команде Рыбакиной вне мероприятий мирового теннисного тура.

      В июне стало известно, что Вуков подал апелляцию на свою дисквалификацию. Позже он через суд снял запрет на работу и вернулся в команду Рыбакиной.

