NYT: Отстраненный за насилие экс-тренер Рыбакиной подал апелляцию

Экс-тренер казахстанской теннисистки Рыбакиной Стефано Вуков, обвиненный в проявлении насилия, подал апелляцию на свое отстранение от деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, ссылаясь на анонимные источники, Вуков пытается добиться отмены своего запрета на участие в турнирах WTA. Его дело против решения руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) рассматривает частный арбитраж.

WTA отказалась от комментариев, сославшись на то, что не обсуждает конфиденциальные арбитражные процессы. Сам Вуков не ответил на сообщения журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отмечается, что Вуков добивается защиты через арбитраж, поскольку согласно правилам WTA споры должны разрешаться именно таким образом, а не в суде, поясняет издание.

Согласно условиям отстранения, Вукову запрещено аккредитоваться на мероприятия WTA. Ему также запрещено посещать стадионы, тренировочные корты и другие объекты на месте проведения мероприятий, а также места размещения игроков.

Четыре турнира Большого шлема — Уимблдон, Australian, French и US Open — соблюдают этот запрет.

Как уточняет "РИА Спорт", в январе Вуков был дисквалифицирован WTA на один год за проявление психологического насилия в отношении подопечных.

СМИ писали, что Вуков подверг Рыбакину психологическому насилию и принуждал ее выходить за рамки физических возможностей, из-за чего спортсменка заболела. Отмечалось, что хорватский тренер также назвал Рыбакину "глупой" и сказал ей, что без него она "продолжала бы копать картошку в России".

После этого теннисистка начала тренироваться под руководством Горана Иванишевича.

При этом в январе этого года Елена сделала неожиданное заявление о том, что возобновляет совместную работу с Вуковым. Сама теннисистка, комментируя работу сразу с двумя тренерами, заявила, что "это не та ситуация, в которой ей хотелось бы быть".

После Australian Open Рыбакина прекратила работу с тренером Гораном Иванишевичем. Вскоре лучшая теннисистка Казахстана рассказала, что начала подготовку к предстоящим турнирам под руководством итальянского тренера Давиде Сангвинетти.

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