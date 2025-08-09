Скандальный тренер Елены Рыбакиной через суд снял запрет на работу

Хорватский тренер Стефано Вуков, известный по работе с казахстанкой Еленой Рыбакиной, может возобновить профессиональную деятельность, передает NUR.KZ со ссылкой на The Athletic.

38-летний специалист был официально отстранен Женской теннисной ассоциацией (WTA) в феврале. Вуков получил дисквалификацию на год за непрофессиональную работу с первой ракеткой Казахстана. Сообщалось, что он "доводил Рыбакину до слез, подверг ее психологическому насилию и давил на нее сверх ее физических возможностей".

За несколько дней до этого вердикта спортсменка объявила о начале работы с итальянцем Давиде Сангвинетти, которого связывают близкие отношения с Вуковым. Сам хорват, несмотря на отстранение, появлялся в команде Рыбакиной вне мероприятий мирового теннисного тура.

В июне стало известно, что Вуков подал апелляцию на свою дисквалификацию. Его дело против решения руководства WTA рассматривал частный арбитраж. В ассоциации прояснили актуальную ситуацию в комментарии The Athletic.

"WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и других участников, как указано в Кодексе поведения WTA и Кодексе мер безопасности. Любые санкции, наложенные в связи с нарушением этих правил безопасности, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом трибунале.

Хотя подробности дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что господин Вуков имеет право получать аккредитацию на мероприятия WTA. Мы не будем давать дальнейших комментариев", — говорится в заявлении WTA.

Рыбакина на данный момент не высказывалась о снятии запрета с Вукова. В субботу, 9 августа, ей предстоит стартовать на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, где во втором круге первая ракетка Казахстана встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.