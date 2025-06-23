Елена Рыбакина узнала свою позицию в мировом рейтинге за неделю до Уимблдона
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина на минувшей неделе дошла до четвертьфинала соревнований WTA 500 в Берлине, где уступила белоруске Арина Соболенко. В мировом рейтинге отечественная спортсменка осталась на 11-й позиции. Соболенко же сохранила лидерство.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, попавшая в скандал на турнире в Германии, опустилась на семь строчек и теперь занимает 34-е место. Зарина Дияс на минувшей неделе выиграла турнир ITF и поднялась на одну позицию — до 274-й.
Кроме того, в топ-5 мирового рейтинга произошло одно изменение. Итальянка Жасмин Паолини опередила китаянку Чжэн Циньвэнь и поднялась с пятой на четвертую строчку.
Лучшая из казахстанок в парном разряде Анна Данилина сохранила девятую позицию. На минувшей неделе она дошла до финала на турнире в Великобритании, но в третий раз подряд остановилась в шаге от титула. Лидерство в мировом рейтинге в парном разряде удерживает чешка Катерина Синякова.
В следующий раз WTA обновит рейтинг через неделю, когда уже стартует Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема и единственный травяной мэйджор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2258466-elena-rybakina-uznala-svoyu-poziciyu-v-mirovom-reytinge-za-nedelyu-do-uimbldona/
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