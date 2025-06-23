Елена Рыбакина узнала свою позицию в мировом рейтинге за неделю до Уимблдона

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина на минувшей неделе дошла до четвертьфинала соревнований WTA 500 в Берлине, где уступила белоруске Арина Соболенко. В мировом рейтинге отечественная спортсменка осталась на 11-й позиции. Соболенко же сохранила лидерство.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, попавшая в скандал на турнире в Германии, опустилась на семь строчек и теперь занимает 34-е место. Зарина Дияс на минувшей неделе выиграла турнир ITF и поднялась на одну позицию — до 274-й.

Кроме того, в топ-5 мирового рейтинга произошло одно изменение. Итальянка Жасмин Паолини опередила китаянку Чжэн Циньвэнь и поднялась с пятой на четвертую строчку.

Лучшая из казахстанок в парном разряде Анна Данилина сохранила девятую позицию. На минувшей неделе она дошла до финала на турнире в Великобритании, но в третий раз подряд остановилась в шаге от титула. Лидерство в мировом рейтинге в парном разряде удерживает чешка Катерина Синякова.

В следующий раз WTA обновит рейтинг через неделю, когда уже стартует Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема и единственный травяной мэйджор.

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