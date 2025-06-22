Лучшая теннисистка Казахстана потерпела поражение в третьем финале подряд

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина проиграла в финальном матче травяного турнира категории WTA 250 в английском Ноттингеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка выступает на соревнованиях в Ноттингеме в дуэте с японкой Еной Шибахарой, они получили четвертый номер посева. Их соперницами по финальному матчи были третьи сеяные турнира бразильянка Беатрис Хадда Майя и немка Лаура Зигемунд.

Матч завершился победой бразильско-немецкого дуэта с итоговым счетом в двух сетах - 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте один час и 19 минут. За это время Анна и Ена ни совершили ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных.

Для казахстанской теннисистки это третье поражение в финальных матчах подряд. Ранее, Данилина уступила в битве за титул турнира WTA 500 в Лондоне, а также дошла до финала "Ролан Гаррос".

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