Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала чемпионкой турнира в Испании

Третья ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Зарина Дияс выиграла хардовый турнир ITF W35+H в испанском Таусте, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 275-е место в мировом рейтинге, в решающем матче встретилась с итальянкой Дилеттой Черубини — 446-й ракеткой мира.

Финал продлился максимальные три сета, второй из которых Дияс проиграла на тай-брейке. Итоговый счет — 6:1, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.

Ранее по ходу турнира Дияс одержала четыре победы, уступив соперницам лишь один сет. Титул стал для 31-летней спортсменки вторым в сезоне. В мае она выиграла турнир в Японии на ковровом покрытии.

Всего в активе казахстанки теперь 12 титулов на уровне ITF. Еще один трофей она взяла в WTA-туре. В обновленном мировом рейтинге Дияс улучшит свое положение.

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