Казахстанская теннисистка Анна Данилина добилась лучшего результата в карьере

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленную версию мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Главные изменения произошли по итогам "Ролан Гаррос" — грунтового турнира Большого шлема. Лучший результат из казахстанок показала Анна Данилина, которая в дуэте с сербкой Александрой Крунич дошла до финала.

Благодаря этому достижению отечественная спортсменка поднялась на восемь позиций и теперь является девятой ракеткой мира в парном разряде. Это лучший результат в карьере Данилиной. Крунич же поднялась сразу на 40 строчек и занимает 39-е место. Лидерство в парном рейтинге удерживает чешка Катерина Синякова.

В одиночном разряде лучшей из казахстанок остается Елена Рыбакина. На "Ролан Гаррос" она дошла до четвертого круга, а в мировом рейтинге сохранила 11-ю позицию. Юлия Путинцева поднялась на четыре строчки и теперь идет 27-й.

Лидерство удерживает белоруска Арина Соболенко. На "Ролан Гаррос" она уступила в финале американке Коко Гауфф, которая занимает второе место в рейтинге. Полька Ига Швентек, не сумевшая защитить титул, опустилась с пятой строчки на седьмую, а обратного результата добилась китаянка Чжэн Циньвэнь.

Кроме того, француженка Лоис Буассон, которая сенсационно дошла до полуфинала "Ролан Гаррос", поднялась на 296 позиций. Она впервые вошла в первую сотню и теперь является 65-й ракеткой мира. Это самый значительный прогресс в рейтинге WTA за отчетный период.

Напомним, обновила мировой рейтинг и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик благодаря успешному выступлению на "Ролан Гаррос" улучшил свое положение.

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