Гауфф обыграла Соболенко и стала чемпионкой "Ролан Гаррос"

Американка Коко Гауфф обыграла белоруску Арину Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая встреча турнира в женском одиночном разряде прошла на Корте Филиппа Шатрие — главной арене "Ролан Гаррос".

Игра продлилась максимальные три сета, первый из них завершился на тай-брейке. Гауфф одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, реализовав второй матчбол. Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.

21-летняя американка впервые стала чемпионкой "Ролан Гаррос" в одиночном разряде. В прошлом году она выиграла этот мэйджор в паре с чешкой Катериной Синяковой.

Всего в активе Гауфф теперь два личных титула на турнирах Большого шлема. В 2023 году она выиграла US Open.

Победа на "Ролан Гаррос" позволит представительнице США закрепиться на второй позиции в мировом рейтинге, уступая только Соболенко.

Белоруска же впервые в карьере дошла до решающего матча на Открытом чемпионате Франции. В нынешнем сезоне она ранее проиграла и в финале другого турнира Большого шлема — Australian Open.

Напомним, в мужском одиночном разряде за титул на грунтовом мэйджоре поспорят итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас — первая и вторая ракетки мира соответственно.

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