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    Спорт

      Официально: Бублик взлетел в мировом рейтинге после рекордного выступления на "Ролан Гаррос"

      Опубликовано:

      Казахстанский теннисист Александр Бублик
      Александр Бублик. Фото: PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Image

      Ассоциация теннисистов-профессионалов на официальном сайте обновила рейтинги в одиночном и парном разрядах после Открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ.

      Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на грунтовом мэйджоре дошел до четвертьфинала. Это лучшее достижение спортсмена на турнирах Большого шлема. Благодаря данному результату Бублик поднялся на 19 позиций и занял 43-е место в мировом рейтинге.

      Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко также улучшил положение. На "Ролан Гаррос" он вылетел во втором круге, а в мировом рейтинге поднялся на три места и теперь замыкает топ-100.

      Лидерство удерживает итальянец Янник Синнер, который впервые в карьере дошел до финал Открытого чемпионата Франции. Испанец Карлос Алькарас, обыгравший его в решающем матче, идет вторым. Тройку лидеров мирового рейтинга замыкает немец Александр Зверев.

      На местах с четвертого по шестое теперь идут британец Джек Дрейпер, серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти соответственно. Каждый из них поднялся на одну позицию, а три строчки при этом потерял американец Тейлор Фритц.

      В парном рейтинге лидерство удерживают хорват Мате Павич и сальвадорец Марсело Аревало.

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