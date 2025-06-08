Первая ракетка Казахстана уступила в финале "Ролан Гаррос"

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина потерпела поражение в финальном матче Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка выступает в парном турнире "Ролан Гаррос" с представительницей Сербии Александрой Крунич.

Соперницами Анны и Александры была вторая сеянная пара соревнований итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Встреча продлилась 2 часа 16 минут и завершилась поражением казахстанско-сербского дуэта с итоговым счетом в трех сетах - 4:6, 6:2, 1:6.

За время матча Данилина и Крунич совершили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-поинта из девяти заработанных.

После обновления мирового рейтинга в парном разряде Анна Данилина поднимется сразу на восемь позиций и займет девятое место в списке WTA.

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