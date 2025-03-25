Токаев поздравил казахстанского теннисиста с важной победой

Казахстанский теннисист Кирилл Герасименко сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поздравил его со званием абсолютного чемпиона Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Минспорта.

В Telegram-канале Министерства туризма и спорта РК опубликовали информацию о том, что глава государства поздравил Кирилла Герасименко с титулом абсолютного чемпиона.

"Столичный теннисист Кирилл Герасименко сообщил, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой и присвоением звания абсолютного чемпиона Казахстана.

Спортсмен отметил, что такое признание вдохновляет его на новые достижения, и поблагодарил всех, кто поддерживал его на этом пути", - сказано в сообщении Минспорта.

Отмечается, что Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису в Алматы, став абсолютным чемпионом страны 2025 года. Он продемонстрировал лучший результат во всех категориях.

Напомним, в августе прошлого года Кирилла Герасименко поощрили за выступление на Олимпийских играх в Париже и подарили квартиру. Отмечалось, что в мужском одиночном разряде он занял девятое место. При этом ранее казахстанские теннисисты не показывали таких высоких результатов.

Мы писали, что Герасименко стартовал на Олимпиаде с победы над полуфиналистом Панамериканских игр Николасом Бургосом из Чили. Он также сразился с чемпионом Европы Дан Цю из Германии.

Далее казахстанцу пришлось побороться с чемпионом Африки Омаром Ассаром из Египта, а после поражения Герасименко занял девятое место, улучшив свои позиции в мировом рейтинге.