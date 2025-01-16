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Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг парного турнира Australian Open - 2025

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева в дуэте с китайской теннисисткой Ван Сиюй проводили стартовую встречу против дуэта из "поднебесной" Чжэн Сайсай и Ван Синьюй. Матч продлился 2 часа и 16 минут и завершился победой оппоненток со счетом 2:6, 6:3, 5:7.

За время матча казахстанская теннисистка с напарницей совершили две подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали шесть брейк-поинтов из 12.

После вылета Путинцевой у Казахстана не осталось представителей в парном несмешанном турнире Australian Open-2025.

На стадии первого круга из борьбы выбыли лучшие теннисисты Казахстана в парном разряде Александр Недовесов и Анна Данилина, а также первая и вторая ракетка страны в одиночном рейтинге Александр Бублик и Александр Шевченко.

Отметим, Юлия Путинцева продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2212301-yuliya-putinceva-ne-smogla-probitsya-vo-vtoroy-krug-parnogo-turnira-australian-open-2025/

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