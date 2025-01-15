Сенсацией завершился матч первой ракетки Казахстана на Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила на турнире вместе с россиянкой Ириной Хромачевой, в дуэте с которой регулярно играет на высшем уровне. Их пара получила восьмой номер посева.

В первом круге Данилина и Хромачева встретились с россиянкой Камиллой Рахимовой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Казахстанка и россиянка сенсационно уступили в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Матч продлился 1 час 15 минут.

После вылета Данилиной в женской парной сетке Australian Open из представительниц Казахстана осталась только Юлия Путинцева. Она заявилась в дуэте с китаянкой Ван Сиюй.

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