Лучший теннисист Казахстана проиграл на старте Australian Open-2025

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов потерпел поражение в первом матче Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В дуэте с нидерландским теннисистом Робином Хасе казахстанец уступил тандему представителя Индии Шрирамбалай Нараянасвами и мексиканцу Мигелю Анхелю Рейес-Варела. Встреча продлилась один час и четыре минуты и завершилась со счетом 4:6, 3:6.

Недовесов с напарником за время матча дважды подали навылет против двух эйсов у соперников и допустили три двойные ошибки, реализовав единственный в матче брейкпойнт.

Напомним, что ранее парный турнир Открытого чемпионата Австралии завершил дуэт лучших теннисистов Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик и Александр Шевченко.

В женской сетке рубеж первого круга не смогла преодолеть первая ракетка страны в парном разряде Анна Данилина.

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