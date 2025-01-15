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Казахстанские теннисисты Бублик и Шевченко в паре вылетели в первом круге Australian Open

Опубликовано:

Казахстанские теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Казахстанский дуэт теннисистов Александр Бублик и Александр Шевченко выбыл на старте Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Бублик и Шевченко — первая и вторая ракетки страны в одиночном разряде. На Australian Open они вместе также заявились в парную сетку.

В первом круге казахстанский дуэт встретился с уругвайцем Ариэлем Беаром и американцем Робертом Галлоуэм. Матч завершился поражением Бублика и Шевченко со счетом 4:6, 1:6 и продлился 44 минуты.

Напомним, ранее оба казахстанца вылетели в первом круге одиночного разряда. Бублик уступил аргентинцу Франсиско Серундоло, Шевченко — испанцу Карлосу Алькарасу.

После вылета Бублика и Шевченко в парной сетке Australian Open из казахстанцев остался Александр Недовесов. Он заявился на турнир в дуэте с нидерландцем Робином Хасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2211792-kazahstanskie-tennisisty-bublik-i-shevchenko-v-pare-vyleteli-v-pervom-kruge-australian-open/

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