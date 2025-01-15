Казахстанские теннисисты Бублик и Шевченко в паре вылетели в первом круге Australian Open

Казахстанский дуэт теннисистов Александр Бублик и Александр Шевченко выбыл на старте Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Бублик и Шевченко — первая и вторая ракетки страны в одиночном разряде. На Australian Open они вместе также заявились в парную сетку.

В первом круге казахстанский дуэт встретился с уругвайцем Ариэлем Беаром и американцем Робертом Галлоуэм. Матч завершился поражением Бублика и Шевченко со счетом 4:6, 1:6 и продлился 44 минуты.

Напомним, ранее оба казахстанца вылетели в первом круге одиночного разряда. Бублик уступил аргентинцу Франсиско Серундоло, Шевченко — испанцу Карлосу Алькарасу.

После вылета Бублика и Шевченко в парной сетке Australian Open из казахстанцев остался Александр Недовесов. Он заявился на турнир в дуэте с нидерландцем Робином Хасе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.