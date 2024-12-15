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Елена Рыбакина начала подготовку к сезону с новым тренером (фото)

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина продолжает подготовку к новому сезону со своим тренерским штабом, передает NUR.KZ.

Шестая ракетка мира на данный момент тренируется в Дубае (ОАЭ) вместе с командой своего нового тренера Горана Иванишевича.

Напомним, о прекращении сотрудничества Рыбакиной и бывшего тренера, хорватского специалиста Стефано Вукова была сообщено самой спортсменкой 23 августа.

Затем хорват и вовсе был отстранен от работы в Женской теннисной ассоциации.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в матче отборочного этапа командного чемпионата мира "Кубка Билли Джин Кинг" против Южной Кореи. В том противостоянии лучшая теннисистка Казахстана принесла важнейшую победу в одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2200769-elena-rybakina-nachala-podgotovku-k-sezonu-s-novym-trenerom-foto/

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