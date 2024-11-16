Елена Рыбакина увеличила отрыв сборной Казахстана в матче с Южной Кореей в Астане

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние плей-офф между сборными Казахстана и Южной Кореи стартовало в субботу. Соперницей Рыбакиной стала Со Хен Пак, которая занимает 355-е место в мировом рейтинге.

Шестая ракетка планеты одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

За время матча Рыбакина реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, выполнила 3 эйса и допустила 2 двойные ошибки.

Таким образом, сборная Казахстана после первого дня матчевой встречи повела со счетом 2:0. Напомним, в стартовой игре в субботу победу одержала Зарина Дияс.

На воскресенье намечены еще две одиночных и одна парная встречи. Для итоговой победы представительницам Казахстана достаточно выиграть еще раз.

Планировалось, что во второй день Рыбакина и Дияс также проведут одиночные матчи, а Жибек Куламбаева и Анна Данилина выступят в дуэте.

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