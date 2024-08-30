Экс-тренера Елены Рыбакиной Вукова отстранили от работы в Женской теннисной ассоциации

Бывший личный тренер первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков дисквалифицирован Женской теннисной ассоциацией (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в ночь с 29-го на 30-е августа снялась с Открытого чемпионата США по теннису по причине травмы.

Как заявляет издание "Чемпионат", во время снятия Рыбакиной с US Open американский журналист Крэйг Шапиро сообщил в соцсетях, что ,экс-тренер теннисистки, хорватский специалист Стефано Вуков получил дисквалификацию от WTA. Ему запрещено работать в женском туре по не названным пока причинам. Через несколько часов Шапиро написал, что профиль Вукова удалён с официального сайта WTA, а его имя убрали из списка лицензированных тренеров.

Там, где раньше была биография Вукова, теперь пустая страница. В обширном списке тренеров с правом на работу в WTA (в том числе ныне безработных) Вуков больше не значится.

Напомним, о прекращении сотрудничества Рыбакиной и хорватского специалиста была сообщено самой спортсменкой 23 августа.

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