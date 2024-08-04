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Казахстан на Олимпиаде-2024: смогут ли отечественные борцы пополнить коллекцию медалей?

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Сборная Казахстана по греко-римской борьбе
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе. Фото: instagram.com / kazwrestling_official

На летних Олимпийских играх в Париже в битву за медали вступают казахстанские в двух видах борьбы — греко-римской и вольной. NUR.KZ рассказывает, кто представит республику в одном из самых медальных видов спорта для нашей страны.

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Квоты на главный старт четырехлетия распределялись на чемпионатах мира и континентальных первенствах, а также на специальных лицензионных турнирах. Представительницы нашей страны в женской борьбе не смогли преодолеть квалификационные этапы и отобраться на Игры в Париже. Таким образом, Казахстан на Олимпиаде представят восемь борцов в греко-римском и вольном стилях.

Представители Казахстана в греко-римской борьбе

Айдос Султангали (28 лет) - до 60 кг

Казахстанский борец Айдос Султангали
Айдос Султангали. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали отправится на свою первую Олимпиаду в карьере. Квоту на Игры в Париже завоевал на лицензионном турнире в Бишкеке в апреле этого года. Является двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2018 и 2022), а также чемпионом Азии (2021).

Демеу Жадраев (34 года) - до 77 кг

Казахстанский борец Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев отправится на свою вторую Олимпиаду. Ранее на Играх в Токио он завершил выступление на стадии на 1/8 финала. Путевку на старт в Париже смог завоевать на последнем лицензионном турнире в Бишкеке в апреле этого года. Спортсмен является серебряным призером чемпионата мира (2017). На чемпионатах Азии он выиграл одно серебро (2018) и три бронзы (2015, 2019, 2021).

Нурсултан Турсынов (33 года) - до 87 кг

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов
Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов: НОК РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов первым среди "классиков" смог принести стране лицензию на Олимпиаду-2024. На чемпионате мира в Белграде в 2023 году он занял пятое место. Это гарантировало ему участие в Играх в Париже. Турсынов собрал полный комплект медалей чемпионатов Азии: золото (2014), два серебра (2015, 2023) и бронзу (2022).

Алимхан Сыздыков (30 лет) - до 130 кг

Казахстанский борец Алимхан Сыздыков
Казахстанский борец Алимхан Сыздыков: Olympic.kz/Sabirov Sali

Казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков впервые примет участие в главном старте четырехлетия. Завоевал лицензию в финале квалификационного турнира в Бишкеке. В поединке за квоту получил пощечину от кыргызстанского соперника Романа Кима, которого судьи наказали лишением двух очков. Сыздыков не стал раздувать конфликт: "Обиды нет. Спорт, эмоции. В жизни мы друзья, на ковре - соперники"

Является абсолютным "королем" тяжелого веса на азиатском континенте. Становился чемпионом Азии (2022), двукратным серебряным призером ЧА (2021, 2020), бронзовым призером ЧА (2023), а также бронзовым медалистом Азиатских игр (2022).

Представители Казахстана в вольной борьбе

Мейрамбек Картбай (28 лет) - до 57 кг

Казахстанский борец Мейрамбек Картбай
Мейрамбек Картбай. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец вольного стиля Мейрамбек Картбай последним среди всех представителей сборной получил лицензию. Изначально на прошлогоднем чемпионате мира он остановился в шаге от олимпийской путевки, уступив россиянину Зауру Угуеву. В Объединенном мире борьбы после отказа россиян от участия в Олимпиаде приняли решение отдать вакантную квоту именно Картбаю. Казахстанский вольник является бронзовым призером чемпионата Азии (2024).

Азамат Даулетбеков (30 лет) - до 86 кг

Азамат Даулетбеков
Азамат Даулетбеков. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков завоевал лицензию первым из всех "вольников". Случилось это на чемпионате мира 2023 года в Белграде. На том мировом первенстве он завоевал бронзовую медаль, что позволило квалифицироваться на Олимпиаду-2024. Также Даулетбеков является двукратным бронзовым призером ЧМ (2022, 2023), трехкратным чемпионом Азии (2022, 2023, 2024). Казахстанский "вольник" возглавляет рейтинг Объединенного мира борьбы в этом весе.

Алишер Ергали (97 кг) - 25 лет

Алишер Ергали
Алишер Ергали. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали второй в своей карьере отправится на Олимпийские игры. На прошлом старте в Токио уступил на стадии второго круга по решению судей, которых потом отстранили. Для завоевания квоты на ОИ-2024 Ергали сначала победил первого казахстанского чемпиона мира Ризабека Айтмухана, а потом выиграл квалификационный турнир в Бишкеке. Казахстанский вольник является двукратным серебряным призером чемпионата Азии (2021, 2022), а также обладателем бронзовой медали ЧА (2019, 2020).

Юсуп Батырмурзаев (28 лет) - до 125 кг

Казахстанский борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев
Казахстанский борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев. Фото: НОК РК

Казахстанский борец вольного стиля в самом тяжелом весе Юсуп Батырмурзаев второй раз примет участие в главном старте четырехлетия. На Олимпиаде в Токио-2020 уступил в первой же схватке. Путевку на летние Игры в Париже завоевал на лицензионном турнире в Бишкеке в апреле этого года. Батырмурзаев является победителем (2020) и серебряным призером (2023) чемпионатов Азии.

Борьба на Олимпиадах

Согласно сайту Olympics.com, на первой же современной Олимпиаде в 1896 году греко-римская борьба попала в программу Игр и с тех пор практически не покидала ее за редкими исключениями.

Впервые соревнования по вольной борьбе на Олимпийских играх были проведены еще в 1904 году. Интересно, что спустя 100 лет дебютировала в программе и женская борьба, которую также можно отнести к вольной.

В классической, то есть греко-римской борьбе нельзя проводить подсечки и приемы с захватами ног, в вольной — можно.

Продолжительность поединка у взрослых мужчин и женщин — два периода по три минуты каждый. Между ними — 30-секундный перерыв. Победитель определяется по общему счету баллов.

Казахстанские борцы на Олимпиадах

В истории нашей страны 1 золотая, 5 серебряных и 11 бронзовых наград Олимпиад во всех видах борьбы. Это один из самых медальных видов спорта для Казахстана. На последней Олимпиаде в Токио отечественные борцы смогли отметиться только одной наградой бронзового отлива в вольном стиле. Ее нашей стране принес Нурислам Санаев в весе до 61 килограмма.

Возможно, на Олимпиаде в Париже казахстанские борцы смогут увеличить медальную копилку и принести новые долгожданные награды в этом виде спорта.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144067-kazahstan-na-olimpiade-2024-smogut-li-otechestvennye-borcy-popolnit-kollekciyu-medaley/

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