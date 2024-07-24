Первая ракетка мира снялся с Олимпиады-2024

Лидер мирового теннисного рейтинга в мужском одиночном разряде итальянец Янник Синнер сообщил в официальном X-аккаунте, что пропустит Олимпиаду-2024 в Париже, передает NUR.KZ.

Планировалось, что спортсмен получит первый номер посева на Играх в столице Франции. Олимпийский теннисный турнир стартует на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" 27 июля.

В преддверии соревнований у Синнера обнаружили тонзиллит — воспалительное заболевание небных миндалин.

"С прискорбием сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. После хорошей недели тренировок на глине я начал чувствовать себя плохо. Пару дней я отдыхал, и во время визита врач обнаружил тонзиллит и настоятельно посоветовал мне не соревноваться.

Пропуск Игр — огромное разочарование, поскольку это была одна из моих главных целей на этот сезон. Мне не терпелось удостоиться чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии. Удачи всем итальянским спортсменам, которых я буду болеть дома", — заявил Синнер.

В отсутствие первой ракетки мира самым статусным спортсменом на Олимпиаде относительно рейтинга ATP будет серб Новак Джокович.

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