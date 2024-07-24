Сборная Аргентины добыла ничью на 90+16 минуте в первом матче на Олимпиаде-2024

В среду на стадионе "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене состоялся первый матч олимпийского футбольного турнира между сборными Аргентины и Марокко, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Футбольные соревнования на Олимпийских играх в Париже стартовали на два дня раньше официальной церемонии открытия. Аргентинцы и марокканцы встретились в рамках первого тура группового этапа олимпийских соревнований. Отметим, что они выступают в квартете В.

Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Первый гол в матче забил марокканский нападающий Суфиан Рахими на второй компенсированной минуте первого тайма, ему ассистировал звездный защитник сборной Ашраф Хакими. На 52-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти.

Ответный мяч забил нападающий аргентинской сборной Джулиано Симеоне на 63-й минуте. Он является сыном известного наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Ничью "бело-голубым" принес полузащитник Факундо Медина на 16-й компенсированной минуте второго тайма.

Отметим, что в команде сборной Аргентины на Олимпиаде из состава, взявшего золото чемпионата мира 2022 года, выступают только нападающий Хулиан Альварес и защитник Николас Отаменди.

Согласно правилам футбольных соревнований на Олимпийских играх, в команду могут быть включены лишь три игрока старше 23-х лет, поэтому среди аргентинцев нет главных звезд команды - капитана основной сборной Лионеля Месси, голкипера Эмилиано Мартинеса и других топовых футболистов.

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