Сборная Узбекистана на старте Олимпиады-2024 проиграла Испании в матче с двумя пенальти

Футболисты сборной Узбекистана потерпели поражение от команды Испании в первом матче группового этапа Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперники по группе С встретились в столице на стадионе "Парк де Пренс". Испанцы выиграли со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Марк Пубиль (29 минута) и Серхио Гомес (62). Последний при этом не реализовал пенальти (59). Удар Гомеса с одиннадцатиметровой отметки отразил вратарь Абдувохид Нематов.

Узбекистанцы единственный мяч забили с пенальти. Отличился капитан команды Эльдор Шомуродов (45+3).

Полностью матч в составе сборной Узбекистана отыграл единственный действующий представитель чемпионата Казахстана на Олимпиаде — защитник алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев.

В группе С также выступают Египет и Доминиканская Республика. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды квартета.

На Олимпиаде в составе футбольных сборных выступают спортсмены не старше 23 лет (родившиеся не раньше 1 января 2001 года). Допускается наличие в заявке не более трех игроков старшего возраста.

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