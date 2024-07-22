Елена Рыбакина узнала место в мировом рейтинге перед Олимпиадой-2024

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала последнее обновление мирового рейтинга перед стартом Олимпиады-2024, передает NUR.KZ.
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила четвертую строчку. Спортсменка уступает в мировом рейтинге только польке Иге Швентек, американке Коко Гауфф и белоруске Арине Соболенко. На Олимпиаде Рыбакина получит третий номер посева.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла одну позицию. Теперь спортсменка замыкает топ-30 мирового рейтинга.
Жибек Куламбаева, напротив, поднялась на четыре строчки и стала 441-й. Рывок на 53 позиции совершила Зарина Дияс, которая теперь занимает 649-е место.
В парном разряде первая ракетка Казахстана Анна Данилина поднялась на две строчки. Теперь она располагается на 48-й позиции. Лидерство в этом зачете удерживает новозеландка Эрин Рутлифф.
Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет без начисления рейтинговых очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2138166-elena-rybakina-uznala-mesto-v-mirovom-reytinge-pered-olimpiadoy-2024/