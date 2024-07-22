Елена Рыбакина узнала место в мировом рейтинге перед Олимпиадой-2024

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала последнее обновление мирового рейтинга перед стартом Олимпиады-2024, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила четвертую строчку. Спортсменка уступает в мировом рейтинге только польке Иге Швентек, американке Коко Гауфф и белоруске Арине Соболенко. На Олимпиаде Рыбакина получит третий номер посева.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла одну позицию. Теперь спортсменка замыкает топ-30 мирового рейтинга.

Жибек Куламбаева, напротив, поднялась на четыре строчки и стала 441-й. Рывок на 53 позиции совершила Зарина Дияс, которая теперь занимает 649-е место.

В парном разряде первая ракетка Казахстана Анна Данилина поднялась на две строчки. Теперь она располагается на 48-й позиции. Лидерство в этом зачете удерживает новозеландка Эрин Рутлифф.

Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет без начисления рейтинговых очков.

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