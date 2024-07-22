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МОК выбрал 12 звездных спортсменов из Казахстана на Олимпиаде-2024

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Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Ben McShane/Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте сделал подборку самых звездных спортсменов сборной Казахстана на предстоящих Играх в Париже, передает NUR.KZ.

В своем материале редакторы сайта Olympics.com сделали подборку из самых титулованных и подающих надежды казахстанских олимпийцев. Ниже приводятся выдержки из статьи, посвященные каждому спортсмену.

Назым Кызайбай – бокс, 50 кг

Чемпионка мира-2014 и 2016 в весовой категории до 48 кг Назым Кызайбай наконец-то исполнила свою мечту попасть на Олимпийские игры. Турнир в Париже станет для нее первым олимпийским соревнованием.

Валентина Хальзова – бокс, 75 кг

Также впервые на Игры отправляется Валентина Хальзова, в активе которой титул чемпионки мира-2016 в категории до 69 кг, бронза первенства планеты-2022 в той же категории и бронза ЧМ-2023 в категории до 75 кг.

Сакен Бибосынов – бокс, 51 кг

А вот Сакен Бибосынов уже участвовал в Играх. Из Токио в 2021-м он привез бронзовую награду, выигранную в категории до 51 кг. Он также является чемпионом мира-2021, серебряным призером чемпионата мира-2022 и бронзовым призером чемпионатов мира-2019, 2021.

Абиба Абужакынова – дзюдо, 48 кг

Для третьего номера мирового рейтинга Игры в Париже будут дебютными. Абиба Абужакынова за последние два года отметилась бронзой чемпионатов мира – в 2022 и 2024 годах.

Елдос Сметов – дзюдо, 60 кг

Для Елдоса Сметова выступление в Париже будет даже не вторым олимпийским в карьере. В Рио-2016 он завоевал серебро в категории до 60 кг, а через пять лет, в Токио, стал третьим. Также в его коллекции золото чемпионата мира-2015 и бронза 2019, 2022.

Милад Карими – спортивная гимнастика, многоборье

На чемпионате мира-2023 Милад Карими принес первую награду сборной Казахстана за 26 лет. Он стал бронзовым призером турнира в вольных упражнениях. Старт в Париже будет для Карими вторым в карьере.

Нора Джеруто – легкая атлетика, бег с препятствиями 3000 м

Нора Джеруто родом из Кении получила право выступать за сборную Казахстана в январе 2022 года. В том же году на чемпионате мира она принесла своей команде золото, выиграв турнир с рекордом соревнований.

Руслан Курбанов – фехтование, шпага

На первенстве планеты-2023 Руслан Курбанов стал первым спортсменом из Казахстана, который выиграл награду чемпионата мира по фехтованию. В турнире шпажистов он завоевал бронзу. Для Руслана нынешние Игры будут вторыми в карьере.

Айдос Султангали – греко-римская борьба, 60 кг

Борец Айдос Султангали дважды поднимался на пьедестал чемпионатов мира. В категории до 60 кг он становился бронзовым призером ЧМ-2018, 2022. А вот Олимпийские игры станут для него первыми. И мечтал он о них с 15 лет.

Демеу Жадраев – греко-римская борьба, 77 кг

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в категории до 71 кг. Демеу Жадраев выступал на Играх в Токио в категории до 77 кг. И в этой же категории завоевал право выступить на Играх в Париже.

Азамат Даулетбеков – вольная борьба, 86 кг

Для Азамата Даулетбекова Игры-2024 станут первыми в карьере, и он едет на них в статусе одного из фаворитов в весе до 86 кг. На чемпионатах мира-2022, 2023 он становился бронзовым призером.

Елена Рыбакина – теннис

На Играх-2020 Елена Рыбакина заняла четвертое место, но с тех пор успела выиграть Уимблдон в 2022-м, а также стать финалисткой Открытого чемпионата Австралии в 2023-м. В данный момент она является четвертой ракеткой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2137917-mok-vybral-12-zvezdnyh-sportsmenov-iz-kazahstana/

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