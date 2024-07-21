Олимпийские игры — 2024 в Париже установят рекорд

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) поставят рекорд посещаемости и проданных билетов на соревнования, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

По информации спортивного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кита Макконнелла, на данный момент на главные соревнования четырехлетия продано более 8,8 миллиона билетов.

"Это невероятное количество, наибольшее для спортивного мероприятия во Франции", — отметил функционер.

Предыдущий рекорд принадлежал Олимпийским играм 1996 года в Атланте (США), на которые в общей сложности было продано 8,3 миллиона билетов.

Напомним, Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Казахстан на турнире будут представлять 80 спортсменов.

Ранее стало известно, что Зинедин Зидан может принять участие в церемонии открытия Олимпиады-2024.

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