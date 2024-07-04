Названы казахстанские теннисисты, которые представят страну на Олимпиаде-2024

Казахстанская федерация тенниса официально объявила имена спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В этом году в олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде - Елена Рыбакина (№4 мирового рейтинга), Юлия Путинцева (№34), Александр Бублик (№23) и Александр Шевченко (№58), в парном разряде – Бублик и Александр Недовесов.

Формирование состава проводилось на основании регламента Олимпиады, в соответствии с которым основным квалификационным критерием для допуска к участию в Играх являются личные позиции игроков в мировых рейтингах ATP и WTA.

На предстоящей Олимпиаде за теннисную сборную Казахстан впервые выступит 58-я ракетка мира Александр Шевченко. Международная федерация тенниса (ITF) приняла во внимание давние культурные и семейные связи спортсмена с Казахстаном, а также тот факт, что его мать является уроженкой города Жезказгана, дав ему разрешение выступать под флагом нашей страны.

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