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"Болело все тело": Елена Рыбакина откровенно рассказала о своих трудностях

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: VCG/VCG via Getty Images

Первая ракетка страны в женском одиночном разряде Елена Рыбакина раскрыла проблемы, с которыми столкнулась на турнире в Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На прошлой неделе спортсменка выиграла соревнования WTA 500 в Штутгарте — крупнейшие на старте грунтового сезона. В полуфинале она одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Рыбакина признась, что именно этот матч стал для нее сложнейшим на турнире.

"Поэтому утром перед финалом у меня болело все тело. Но удалось восстановиться, подойти к решающему поединку в хороших кондициях и выиграть его, а автомобиль стал приятным бонусом! Если откровенно, то перед началом турнира в Штутгарте у меня не было каких-либо ожиданий. Хотелось просто сыграть побольше матчей, так как подготовка была не такая долгая на грунте. Но теперь победа в Штутгарте дает мне уверенность в силах, и я надеюсь отыграть весь грунтовый сезон на таком высоком уровне", — заявила Рыбакина.

Следующим стартом для казахстанки станет турнир WTA 1000 в Мадриде. Рыбакина рассказала, что уже прибыла в столицу Испании и начала подготовку. Она заверила, что "чувствует себя свежей, здоровой и готовой физически".

Главным событие грунтового сезона в мировом туре традиционно считается "Ролан Гаррос" — турнир Большого шлема. Кроме того, на этом покрытии в нынешнем году пройдет олимпийский турнир по теннису в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2090306-bolelo-vse-telo-elena-rybakina-otkrovenno-rasskazala-o-svoih-trudnostyah/

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