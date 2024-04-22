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Елена Рыбакина: у меня есть все шансы выиграть турнир "Большого шлема"

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина поделилась дальнейшими планами после победы на турнире в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

На пресс-конференции Рыбакина, после победы в финальном матче против украинской теннисистки Марты Костюк в турнире серии WTA 500, рассказала о планах на "Ролан Гаррос".

"Я всегда верю в себя, но не всё зависит только лишь от меня. Здесь есть много отличных игроков, сильные соперницы. Но я знаю, если я физически готова и здорова, то могу играть в свой самый лучший теннис. В этом случае у меня есть все шансы выиграть турнир «Большого шлема» на любом покрытии", - заявила чемпионка Штутгарта.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил лучшую теннисистку Казахстана с очередным завоеванным титулом.

Ранее, мы рассказывали о том, какие призовые получит Рыбакина за победу на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2088953-elena-rybakina-u-menya-est-vse-shansy-vyigrat-turnir-bolshogo-shlema/

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