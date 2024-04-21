Больше ста тыс. долларов и Porsche: сколько заработала Елена Рыбакина за победу в Германии

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина получит внушительные призы за победу на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ со ссылкой на Essentialy Sports.

Официальный призовой фонд соревнований, которые прошли на грунтовом покрытии, составляет 922 573 доллара США. Сообщается, что чемпионка турнира получит 142 тысячи долларов (около 63 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Также Рыбакиной после победы в финале над украинкой Мартой Костюк вручили специальный приз — электромобиль Porsche Taycan 4S Sport Turismo от титульного спонсора соревнований. Его стоимость на сайте производителя оценивается почти в 132 тысячи евро (около 62,5 миллиона тенге по действующему курсу).

Модель развивает скорость до 250 километров в час, а при использовании постоянного тока при максимальной зарядной мощности заряжается за 18 минут.

Перед финалом первая ракетка Казахстана рассказала, что пока у нее нет водительских прав. Спортсменка рассчитывает получить их в течение нынешнего года.

Кроме того, как победительница турнира данной категории Рыбакина заработает 500 очков в рейтинг WTA. После турнира она останется четвертой ракеткой мира.

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