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Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира в Штутгарте

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com / wta

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала разгромную победу над Мартой Костюк в финальном матче турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

С первых минут четвертая ракетка мира завладела преимуществом на немецком корте. Костюк смогла взять только два гейма в первом сете. Счет первого игрового отрезка - 6:2. Во втором сете соперница Елены смогла навязать борьбу только в пятом гейме, но все же цифры на табло сложились в пользу Рыбакиной. Итоговый счет - 6:2, 6:2.

Таким образом, Елена забрала чемпионский титул Штутгарта, 500 рейтинговых баллов, новый электромобиль Porsсhe Taycan, а также внушительную призовую сумму.

Напомним, казахстанская теннисистка впервые в своей карьере выиграла "пятисотник" в Штутгарте. Ранее Рыбакина останавливалась на стадии четвертьфинала, а чемпионкой два года подряд была первая ракетка мира Ига Швентек, которую Елена выбила в полуфинале нынешнего розыгрыша.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2088515-elena-rybakina-stala-chempionkoy-turnira-v-shtutgarte/

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