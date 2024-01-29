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Определилось место Бублика в мировом рейтинге после провала на Australian Open

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Положение казахстанца Александра Бублика в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не изменилось после Australian Open, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

На первом в сезоне турнире Большого шлема спортсмен вылетел уже в стартовом круге. Бублик сенсационно уступил индийцу Сумиту Нагалу, который пробился в основную сетку через квалификацию и занимал место во второй сотне мирового рейтинга.

Однако это неудача не привела к падению казахстанца в списке лучших теннисистов мира. Первая ракетка страны остался на 27-й позиции в рейтинге ATP. Бывший россиянин Александр Шевченко, который теперь выступает за Казахстан, потерял 11 мест и опустился на 59-ю строчку.

Во второй сотне представители республики улучшили свое положение. Денис Евсеев поднялся на 176-е место, Бейбит Жукаев — на 189-е.

Первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде остался серб Новак Джокович. Чемпион Australian Open итальянец Янник Синнер сохранил четвертое место. Из изменений в топ-10 стоит отметить падение Стефаноса Циципаса, который потерял три позиции и стал десятым. Грека опередили датчанин Хольгер Руне, поляк Хуберт Хуркач и американец Тейлор Фритц.

В парном разряде первой ракеткой мира стал Рохан Бопанна, выигравший Australian Open в дуэте с австралийцем Мэттью Эбденом. Индиец стал самым возрастным лидером мирового рейтинга. Эбден поднялся на вторую позицию.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов потерял четыре места и стал 48-м. Андрей Голубев опустился на две позиции и расположился на 64-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058007-opredelilos-mesto-bublika-v-mirovom-reytinge-posle-provala-na-australian-open/

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