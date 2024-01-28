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Чемпионский камбэк: Синнер обыграл Медведева в финале Australian Open

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Итальянский теннисист Янник Синнер
Янник Синнер: Daniel Pockett/Getty Images

Итальянец Янник Синнер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису и впервые выиграл турнир Большого шлема, передает NUR.KZ.

Решающая встреча соревнований прошла на главной арене имени Рода Лейвера и продлилась 3 часа 44 минуты. Синнер уступил в первых двух сетах, но затем совершил камбэк. При этом в четвертом сете Медведев взял медицинский тайм-аут и обратился за помощью врача из-за проблем с ногой.

Итоговый счет — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца, который был посеян на Australian Open под четвертым номером. Для 22-летнего Синнера это первый в карьере финал и титул на турнирах Большого шлема.

Медведев, получивший третий номер посева, в третий раз играл в решающем матче Australian Open, и во всех случаях он потерпел поражения. Всего 27-летний россиянин в финалах турниров Большого шлема одержал одну победу (на US Open в 2021 году) и пять раз уступил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057903-chempionskiy-kambek-sinner-obygral-medvedeva-v-finale-australian-open/

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