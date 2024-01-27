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Чемпион Australian Open установил несколько исторических рекордов

Опубликовано:

Индийский теннисист Рохан Бопанна
Рохан Бопанна: WILLIAM WEST/AFP via Getty Images

Индиец Рохан Бопанна стал самым возрастным мужчиной-победителем турниров Большого шлема в Открытой эре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В субботу спортсмен стал чемпионом в парном разряде вместе с австралийцем Мэттью Эбденом. В финале Australian Open они обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (7:0), 7:5.

Для 43-летнего Бопанна этот титул — второй на турнирах Большого шлема. Ранее индиец в 2017 году выиграл "Ролан Гаррос" в смешанном дуэте. Теперь он стал самым возрастным финалистом и чемпионом мэйджора в Открытой эре (с 1968 года) среди мужчин. Прежнее достижение принадлежало нидерландцу Жану-Жюльену Ройеру, который в 40-летнем возрасте выиграл позапрошлый "Ролан Гаррос" в парном разряде.

Общий рекорд по этому показателю в теннисе принадлежит Мартине Навратиловой. Чехословацкая и американская спортсменка в 2003 году выиграла Australian Open в миксте в возрасте 46 лет и 261 дня.

Бопанна после исторического триумфа станет первой ракеткой планеты в мужском парном разряде. Индиец окажется самым возрастным теннисистом во главе мирового рейтинга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057868-chempion-australian-open-ustanovil-neskolko-istoricheskih-rekordov/

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