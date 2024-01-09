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30 лет независимости Казахстана

Третья ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о своем новом статусе

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою новую позицию в мировом рейтинге и поделилась планом на предстоящие соревнования, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Казахстанская спортсменка пошутила насчет того, что теперь, когда она входит в тройку лучших теннисисток мира, ее будут ставить на центральные корты.

Надеюсь, в этом году меня с самого начала будут ставить на корты побольше. Конечно, в прошлый раз я была немного расстроена. Не понимала, почему играю именно на 13-м корте, а не на каком-то другом. Сейчас мне на самом деле все равно, где я буду играть. Я просто сосредоточусь на игре и постараюсь пройти как можно дальше по сетке, чтобы потом играть всегда только на центральном корте.

Свой следующий матч Елена проведет завтра утром на турнире WTA-500 в Аделаиде, где посеяна под первым номером. Рыбакина стартует со второго круга, а соперницей будет испанская теннисистка, которая занимает 61 строчку рейтинга Кристина Букша.

Напомним, Рыбакина одержала победу над белоруской Ариной Соболенкой в финале турнира WTA 500, который прошел на хардовом покрытии в австралийском Брисбене.

После победы чемпионка Уимблдона-2022 поднялась на третье место в мировом рейтинге, до турнира в Брисбене она шла на четвертой позиции.

Ранее мы также рассказывали о том, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на турнире в Австралии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054536-tretya-raketka-mira-elena-rybakina-o-svoem-novom-statuse/

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