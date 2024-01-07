Рыбакина разгромила Соболенко и выиграла первый титул в сезоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над белоруской Ариной Соболенкой в финале турнира WTA 500, который прошел на хардовом покрытии в австралийском Брисбене, передает NUR.KZ.

В решающем матче соревнований четвертая ракетка мира оказалась сильнее со счетом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час 13 минут.

По ходу финала Рыбакина выполнила семь эйсов против трех у Соболенко. Белоруска отметилась одной двойной ошибкой, казахстанка их не допускала.

Для Рыбакиной это шестой в карьере титул на уровне WTA. Три из них она выиграла на харде. В активе Соболенко теперь 13 титулов и 12 поражений в финалах. Белоруска останется второй ракеткой мира, казахстанка поднимется на третью позицию в обновленном рейтинге.

Статистика личных противостояний остается в пользу Соболенко. Она выиграла пять очных матчей с Рыбакиной, казахстанка — три.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.