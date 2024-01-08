Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Официально: Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира

Опубликовано:

Теннисші Елена Рыбакина
Теннисші Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанка Елена Рыбакина после победы на турнире в Брисбене поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В понедельник вышла обновленная версия мирового рейтинга. Рыбакина в ней обогнала американку Коко Гауфф, набрав 6811 очков. В активе спортсменки из США 6660 баллов.

На минувшей неделе казахстанка выиграла турнир WTA 500 в австралийском Брисбене, разгромив в финале белоруску Арину Соболенко. Гауфф тогда же взяла титул на менее престижных соревнованиях (WTA 250) в новозеландском Окленде, где в решающем матче одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной.

Лидером рейтинга WTA осталась полька Ига Швентек, второй идет Соболенко. Без изменений остались и другие позиции в топ-10. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева опустилась на одно место и теперь идет 64-й.

В парном рейтинге WTA рывок совершила Анна Данилина, выигравшая турнир в Окленде. Казахстана поднялась на десять позиций и стала 44-й. Первой ракеткой мира в парном разряде остается австралийка Сторм Хантер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054381-ofitsialno-elena-rybakina-stala-tretey-raketkoy-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.