Официально: Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира

Казахстанка Елена Рыбакина после победы на турнире в Брисбене поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В понедельник вышла обновленная версия мирового рейтинга. Рыбакина в ней обогнала американку Коко Гауфф, набрав 6811 очков. В активе спортсменки из США 6660 баллов.

На минувшей неделе казахстанка выиграла турнир WTA 500 в австралийском Брисбене, разгромив в финале белоруску Арину Соболенко. Гауфф тогда же взяла титул на менее престижных соревнованиях (WTA 250) в новозеландском Окленде, где в решающем матче одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной.

Лидером рейтинга WTA осталась полька Ига Швентек, второй идет Соболенко. Без изменений остались и другие позиции в топ-10. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева опустилась на одно место и теперь идет 64-й.

В парном рейтинге WTA рывок совершила Анна Данилина, выигравшая турнир в Окленде. Казахстана поднялась на десять позиций и стала 44-й. Первой ракеткой мира в парном разряде остается австралийка Сторм Хантер.

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