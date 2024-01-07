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Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу в Австралии

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина после победы в стартовом турнире нового сезона заработала внушительный гонорар, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

За впечатляющую победу в финале турнира серии WTA 500 Brisbane International над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко Рыбакина получит 220 000 (98 миллионов тенге) долларов. Сопернице Елены же достанется 135 тысяч долларов (60 миллионов тенге).

Кроме того, казахстанская теннисистка поднимется на третье место в мировом рейтинге, до турнира в Брисбене она шла на четвертой позиции.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила Рыбакину за то, что смогла выиграть три гейма в финале турнира в Брисбене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054281-stalo-izvestno-skolko-zarabotala-elena-rybakina-za-pobedu-v-avstralii/

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