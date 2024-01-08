Елена Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина после победы на турнире серии WTA-500 в австралийском Брисбене сделала заявление для болельщиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-профиль теннисистки.

Казахстанская теннисистка опубликовала у себя в социальных сетях фото с трофеем из Брисбена и поблагодарила всех болельщиков, которые ее поддерживали.

"Огромное спасибо всем за поддержку, особенно казахстанским болельщикам. Всегда приятно читать ваши сообщения и видеть вас на трибунах в разных уголках мира", - написала Елена у себя в Instagram.

Напомним, Рыбакина одержала победу над белоруской Ариной Соболенкой в финале турнира WTA 500, который прошел на хардовом покрытии в австралийском Брисбене.

После победы чемпионка Уимблдона-2021 поднимется на третье место в мировом рейтинге, до турнира в Брисбене она шла на четвертой позиции.

Ранее, мы также рассказывали о том, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на турнире в Австралии.

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