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30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина может стать третьей ракеткой мира

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может вновь вернуться в большую тройку, если одержит победу в финале турнира в австралийском Брисбене, передает NUR.KZ.

На данный момент в Live-рейтинге первая ракетка Казахстана уже занимает третью позицию, опережая по очкам свою главную конкурентку американку Коко Гауфф. У Елены сейчас 6636 очков, у Коко - 6573. Для того, чтобы закрепить за собой звание третьей ракетки мира, Рыбакиной необходимо одержать победу в финале турнира серии WTA-500 в Брисбене (Австралия). Гауфф же сыграет в финале соревнований в Окленде.

Напомним, в финале в Брисбене казахстанка встретится со второй ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Финал пройдет завтра, в воскресенье, в 10.00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054223-elena-rybakina-mozhet-stat-tretey-raketkoy-mira/

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