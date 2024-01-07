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Соболенко шутками довела Рыбакину до смеха после поражения в финале (видео)

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Теннисистки Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо)
Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо): Julian Finney/Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила казахстанку Елену Рыбакину за то, что смогла выиграть три гейма в финале турнира в Брисбене, передает NUR.KZ.

Спортсменки в воскресенье встретились в решающем матче хардовых соревнований WTA 500. Рыбакина одержала уверенную победу со счетом 6:0, 6:3. В процессе награждения Соболенко обратилась к сопернице.

"Даже не знаю, с чего начать... Прежде всего, Елена, вау! Это был "интересный" матч (смеется). Отличная работа! Спасибо хотя бы за три гейма. Мы сделали это похожим на битву. Поздравляю тебя и твою команду с прекрасной неделей. Увидимся в Мельбурне (на Australian Open - прим. ред.)", — сказала Соболенко.

Рыбакина с улыбкой и смехом отреагировала на шутки белоруски. Для казахстанки титул в Брисбене стал шестым в профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054252-sobolenko-shutkami-dovela-rybakinu-do-smeha-posle-porazheniya-v-finale-video/

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