Елена Рыбакина начала тренировки к старту нового сезона

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина начала подготовительный процесс перед стартом нового сезона, передает NUR.KZ.

Чемпионка Уимблдона начала тренировки перед стартом нового сезона в Дубае (ОАЭ). Видео подготовки казахстанской теннисистки можно посмотреть ниже.

Напомним, Елена Рыбакина провела последний официальный матч в WTA на Итоговом турнире в Мексике. Тогда она одержала одну победу, дважды уступила и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

Свой первый турнир казахстанка проведет в Брисбене (Австралиия) в соревнованиях серии WTA-500.

Ранее стало известно, что трое казахстанских теннисистов, среди которых также Елена Рыбакина, примут участие в первом турнире Большого шлема в следующем сезоне - Australian Open.

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