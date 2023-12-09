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Елена Рыбакина начала тренировки к старту нового сезона

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Harold Alcocer/Jam Media/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина начала подготовительный процесс перед стартом нового сезона, передает NUR.KZ.

Чемпионка Уимблдона начала тренировки перед стартом нового сезона в Дубае (ОАЭ). Видео подготовки казахстанской теннисистки можно посмотреть ниже.

Напомним, Елена Рыбакина провела последний официальный матч в WTA на Итоговом турнире в Мексике. Тогда она одержала одну победу, дважды уступила и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

Свой первый турнир казахстанка проведет в Брисбене (Австралиия) в соревнованиях серии WTA-500.

Ранее стало известно, что трое казахстанских теннисистов, среди которых также Елена Рыбакина, примут участие в первом турнире Большого шлема в следующем сезоне - Australian Open.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2050041-elena-rybakina-nachala-trenirovki-k-startu-novogo-sezona/

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