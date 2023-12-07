Трое казахстанских теннисистов вошли в заявку на Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису на своем официальном сайте опубликовали предварительные заявочные списки предстоящего турнира, передает NUR.KZ.

Первый в новом сезоне турнир Большого шлема пройдет 14-28 января. Соревнования примут хардовые корты в Мельбурне.

В заявку женского одиночного разряда включены две казахстанки — Елена Рыбакина (№4 мирового рейтинга) и Юлия Путинцева (№68). У мужчин из представителей республики в списке только Александр Бублик (№32).

Несколько известных теннисистов планируют возобновить карьеру и участвовать в Australian Open. Например, по защищенному рейтингу в заявку попали испанец Рафаэль Надаль, японка Наоми Осака и немка Анжелика Кербер.

Действующими победителями турнира в одиночном разряде являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко. Рыбакина в прошлом розыгрыше Australian Open дошла до финала.

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