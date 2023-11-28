Официально: Елена Рыбакина в новом сезоне сыграет первый турнир в Австралии

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина определилась с первым турниром, который она проведет в 2024 году, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка, занимающая четвертую строчку рейтинга WTA, стартует в новом сезоне в Австралии. Ее первым турниром станет Brisbane International, который пройдет в одноименном городе.

По информации организаторов, кроме Елены, свое участие в австралийских соревнованиях, также подтвердили, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и восходящая звезда мужского одиночного рейтинга, 21-летний американец Бен Шелтон (17ATP).

Добавим, Brisbane International пройдет с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го. Женский турнир в Брисбене имеет более высокую категорию — WTA 500, тогда как мужской имеет ранг ATP 250.

Елена Рыбакина провела последний официальный матч в WTA на Итоговом турнире в Мексике. Тогда, она одержала одну победу и дважды уступила, и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

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