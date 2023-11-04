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Рыбакина проиграла Соболенко и вылетела с Итогового турнира WTA

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Artur Widak/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина уступила лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко в матче за выход в полуфинал Итогового турнира WTA, передает NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках третьего тура группового этапа. Матч начался в ночь на пятницу, однако из-за неблагоприятных погодных условий несколько раз прерывался, а по ходу второго сета был окончательно приостановлен.

В ночь на субботу теннисистки возобновили игру. Рыбакина забрала второй сет, но уступила в следующем. Итоговый счет — 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Соболенко. Суммарно спортсменки провели на корте 2 часа 27 минут.

Белоруска со второй позиции вышла в полуфинал. Выиграла группу американка Джессика Пегула, а Рыбакина финишировала третьей, опередив только гречанку Марию Саккари. Казахстанка дебютировала на Итоговом турнире WTA и стала первой представительницей республики, выступившей на этих соревнованиях в одиночном разряде.

Теннисистки, которые попадут в полуфинал из второй группы, определятся позднее. Там соперничают полька Ига Швентек, американка Коко Гауфф, туниска Онс Жабер и чешка Маркета Вондроушова. Соболенко на следующей стадии сыграет с сильнейшей из этого квартета.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших спортсменок по рейтингу чемпионской гонки, где отражаются результаты в календарном году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2044088-rybakina-proigrala-sobolenko-i-vyletela-s-itogovogo-turnira-wta/

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